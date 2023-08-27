انت الأن تتابع خبر برشلونة يفلت من مفاجآت فياريال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز برشلونة على مضيفه فياريال وانتصر عليه في مباراة مشوقة بنتيجة (4-3)، الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري ال‘سباني على مللعب لا سيرميكا.

وسجل أهداف برشلونة اليوم بابلو مارتن باييز في الدقيقة 13، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 15، والبديل فيران توريس في الدقيقة 68، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

بينما سجل لفياريال كلاً من خوان فويث في الدقيقة 26، وألكسندر سولورث في الدقيقة 40، وألكس باينا في الدقيقة 50.



بهذا الفوز الثمين تقدم برشلونة في جدول ترتيب الليغا إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف جيرونا الثاني بفارق الأهداف، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، في حين تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.