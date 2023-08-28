برشلونة يقضي على فياريال بسيناريو درامي

برشلونة يقضي على فياريال بسيناريو دراميتغلب برشلونة على فياريال بنتيجة (4-3)، مساء اليوم الأحد على ملعب "لاسيراميكا"، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.وتقدم برشلونة في الدقيقة 12 عن طريق جافي، قبل أن يضيف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 15.واستفاق فياريال ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر خوان فويث بالدقيقة 26، قبل أن يدرك ألكسندر سورلوث التعادل بالدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، نجح فياريال في التقدم في النتيجة للمرة الأولى، بتسجيله الهدف الثالث عن طريق أليكس بينا في الدقيقة 50.

لكن برشلونة نجح في تسجيل التعادل عن طريق فيران توريس بالدقيقة 68، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع بالدقيقة 71.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز ال13.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، ونجح إيتيان كابوي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 5، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وانطلق ألفونسو بيدرازا على الطرف الأيسر، ومرر كرة عرضية داخل المنطقة، نحو أليخاندرو بايينا الذي سدد بمحاذاة القائم الأيسر بالدقيقة 7.

ونجح جافي في تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 12، حين استغل عرضية من لامين يامال وارتقى وسدد كرة رأسية أسفل يسار الحارس.

وأضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 15، بعدما تلقى تمريرة بالكعب من ليفاندوفسكي، ليسدد على يمين الحارس يورجنسن.

وتألق الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في التصدي لتصويبة أرضية زاحفة من بيدرازا في الدقيقة 25، وحولها إلى الركنية.

ونجح فويث في تسجيل هدف تقليص الفارق لفياريال في الدقيقة 26، حين هرب من الرقابة وارتقى وسدد كرة رأسية على يمين تير شتيجن.

وأضاف سورلوث الهدف الثاني لفياريال بالدقيقة 40، بعدما تلقى عرضية من بيدرازا ووضع الكرة في الشباك الخالية، وانتهى الشوط الأول (2-2).

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فياريال الضغط، حتى نجح أليخاندرو بايينا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50، حين صوب أقصى يسار تير شتيجن.

وصوب لامين يامال كرة صاروخية ارتطمت بالقائم الأيمن لفياريال، ثم تألق الحارس يورجنسن في التصدي لتصويبة قوية من ليفاندوفسكي بالدقيقة 60.

وسجل البديل فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 68، بمجهود فردي حين سدد الكرة وارتدت من الدفاع قبل أن يضعها في الشباك.

وكسر ليفاندوفسكي نحسه بتسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 71، حين سدد لامين يامال كرة ارتطمت بالقائم، لترتد أمام البولندي الذي وضع الكرة في الشباك.

وواصل برشلونة سيطرته على الكرة، ونجح في تحقيق 3 نقاط صعبة وثمينة في مشواره، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.

(كوورة)

