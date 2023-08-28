انت الأن تتابع خبر ليفربول يفوز على نيوكاسل في الدقائق الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في جولة مثيرة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حوّل ليفربول تأخره بهدف أمام مستضيفه نيوكاسل إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة، التي جمعتهما، الأحد، ضمن المرحلة الثالثة، التي شهدت فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2 - 1، وأستون فيلا على بيرنلي 3 -1.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه أنتوني جوردون في الدقيقة 25، وشهد هذا الشوط طرد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني تمكّن ليفربول من تعديل النتيجة في الدقيقة 81 عن طريق داروين نونيز، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل تألقاً لافتاً في المباراة، وأصبح مثار نقاش في الأيام الأخيرة بشأن أنباء رحيله إلى الدوري السعودي.

في المقابل، حافظ ليفربول على سجله خالياً من الخسارة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام تشيلسي 1 - 1، وفاز في مباراته الثانية على بورنموث 3 - 1.

في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر، حيث فاز في مباراته الأولى على أستون فيلا 5 - 1، وخسر في مباراته الثانية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.