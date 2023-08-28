انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في الدوري السعودي.. انطلاقة الجولة الرابعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الرباعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/2024، حيث ستقام 4 مباريات.ويتقاسم الاتحاد والأهلي صدارة الدوري السعودي بعد الجولة الثالثة، بالعلامة الكاملة بعد تحقيقها 3 انتصارات متتالية.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي

على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ستنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي بمباراة أبها والفيحاء والتي ستنطلق في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية.

أبها في المركز الحادي عشر بثلاث نقاط من فوز وهزيمتين بينما الفيحاء يملك 5 نقاط من فوز وتعادلين وضعته في المركز السابع.

مباراة أبها والفيحاء منقولة عبر قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق سعد يحيى.

وفي تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت السعودية، ستنطلق مباراة الرائد والرياض على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الرائد صاحب الضيافة يتواجد بالمركز الأخير بترتيب الدوري السعودي بلا نقاط من 3 هزائم متتالية، بينما الرياض الصاعد حديثاً نجح في جمع 4 نقاط من فوز وتعادل جعلته في المركز التاسع.

مباراة الرائد والرياض منقولة عبر قناة SSC EXTRA HD 2 – SD 2 بتعليق خالد المديفر وفهد الدريبي.

على أرضية ستاد مدينة المك عبد العزيز الرياضية، ستقام مباراة الوحدة وضيفه الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

الوحدة في المركز السادس بـ6 نقاط من فوزين وهزيمة، بينما الاتحاد يتصدر ترتيب المسابقة من 3 انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة.

المباراة منقولة عبر قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق مشاري القرني وعبد الله الغامدي.

مباراة الهلال وضيفه الاتفاق ستنطلق في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال في المركز الثالث بسبع نقاط وهو نفس رصيد الاتفاق في المركز الرابع.

المباراة منقولة عبر قناة SSC HD 1 – SD 1 بتعليق فهد العتيبي وحماد العنزي.