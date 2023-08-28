انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي .. إليكم ترددات القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستضيف أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) مساء اليوم الأثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، 12 صفر 1445 هجرياً، مباراة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الاتفاق في الجولة الرابعة بطولة الدوري السعودي للموسم الجديد 2023-2024

الهلال والاتفاق:

ويدخل الهلال لقاء الرائد في جعبته 7 نقاط جمعها من ثلاثة مواجهات دوري روشين السعودي حيث سجل ثلاثية في شباك أبها في أولي المواجهات وتعادل في الثانية أمام الفيحاء بهدف لكل فريق ثم الفوز في المباراة الجولة الثالثة بثلاثية على الرائد السعودي والتي سجلت عن طريق كلا من ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول ثم سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق ركلة جزاء و الدقيقة 69 زاد سالم الدوسري ثالث أهداف الزعيم السعودي، واختتم عبد الله الحمدان رباعية الهلال في الدقيقة 89 من عمر المباراة، مما جعلته يحتل المركز الثالث في البطولة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الرابع بنفس عدد النقاط والتي حصد من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة ولكن بفارق الأهداف

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي :

تقام مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة الهلال والاتفاق وبالتحديد قناة SSC EXTRA 1 HD ، حيث يقوم بلال علام بالتعليق على مجاريتها، كما يمكن مشاهدة المباراة عن طريق منصة Shahid VIP الإلكترونية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي:

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3