انت الأن تتابع خبر عقوبات تأديبية بحق أندية بدوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عن جملة من العقوبات بحق أندية ولاعبين، على خلفية أحداث رافقت عددا من المباريات خلال منافسات دوري المحترفين.

واشتملت القرارات التي فرضتها اللجنة التأديبية على عدد من الأندية خلال منافسات الدوري على تغريم نادي الجليل 200 دينار، على خلفية مباراته مع الوحدات، وتغريم الحسين إربد 500 دينار، بسبب مباراته أمام السلط، وتغريم الرمثا 400 دينار خلال مباراته مع الفيصلي والتي تسببت أيضا في غرامة أخرى على الرمثا بقيمة 500 دينار، وإلزام الرمثا بقيمة أضرار الملعب.

وتقرر أيضا حرمان إداري سحاب عبدالله النعيمات 3 اشهر، وتغريم الفيصلي 200 دينار خلال أحداث في مباراته أمام معان، كما تقرر تغريم الرمثا 1100 دينار على خلفية مباراته أمام الحسين، والتي تسببت أيضا في إلزام الرمثا بقيمة الأضرار التي لحقت بملعب ستاد الحسن، كما تم إيقاف لاعب الرمثا إبراهيم الخب لمدة 4 مباريات وغرامة بقيمة ألفي دينار.

وقررت اللجنة التأديبية إيقاف لاعب الحسين إربد سيف درويش 4 مباريات وتغريمه ألفي دينار.