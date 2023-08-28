نتيجة مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نيوزيلندا

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رياض - احمد صلاح - بعد مباراة ملحمية قدم فيها صقور الأردن أداء مشرف، خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، الاثنين، مباراته الثانية في منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم.

وخسر المنتخب الأردني أمام نظيره النيوزيلندي 87-95 بعد اللجوء إلى الشوط الإضافي في مباراة الجولة الثانية، على صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وتضم المجموعة الثالثة الولايات المتحدة ونيوزليندا، ويتأهل إلى الدور الثاني صاحبا المركزين الأول والثاني، فيما سيلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الأدوار الترتيبية.

وسيختتم منتخبنا الوطني لقاءاته في دور المجموعات من بطولة كأس العالم بلقاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

وفي الجولة الأولى للمونديال، خسر المنتخب الوطني أمام اليونان (71-92)، فيما فاز المنتخب الأميركي على نيوزيلندا بنتيجة (99-72).