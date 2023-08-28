انت الأن تتابع خبر بينهم أطفال ونساء .. إصابة أكثر من 13 شخص في حادث كمين الطود بالأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 14 شخص بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص اليوم الأثنين الموافق 28 أغسطس الجاري بالقرب من كمين الطود الواقع في شرق محافظة الأقصر

حادث كمين الطود:

وتلقت غرفة عمليات النجدة إفادة في محافظة الأقصر تفيد بوقوع كمين الطود وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وتوجه ضباط أمن مركز الطرد إلي مكان وقوع حادث كمين الطود للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث كمين الطود:

وأكد المصابين في حادث كمين الطود أن سبب وقوعه والذي كان بسبب السرعة الزائدة من السائق واختلال عجلة القيادة من يده واصطدامها بالسيارة الملاكي.

أسماء المصابين في حادث كمين الطود:

وكشف التقرير الطبي عن إصابة 14 حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- إصابة فاطمة سيد” 56 سنة

2- إصابة “أدهم عبد العاطى” 56 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

3- إصابة “سعاد عبد الله” 40 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه.

4- إصابة “عدلى خف” 38 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

5- إصابة “شيماء عبد الله” 31 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

6- إصابة “ناهد حسن” 31 سنة،، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

7- إصابة رجاء عبد الرحيم” 24 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

8- إصابة “البراء محمود” 23 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

9- إصابة “هناء جميل” 22 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

10-إصابة”منار عبد المعين” 21 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

11- إصابة”كريم عادل” 21 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

12- إصابة “محمد ياسر” 10 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

13- إصابة”نور عماد” 7 سنوات، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

14- إصابة “جودى محمود” 6 سنوات، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه