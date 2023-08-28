انت الأن تتابع خبر ليل الفرنسي يتعاقد مع بن طالب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب قادمًا من أنجيه من الدرجة الثانية، في صفقة لمدة 3 أعوام حتى 2026.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال النادي الشمالي في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني إنّ التعاقد مع نبيل بن طالب هو بمثابة تعزيز الصفوف بلاعب موهوب وذي خبرة، صاحب خبرة في أكبر البطولات والمسابقات القارية" من دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

ويعرف بن طالب (28 عامًا) المولود في ليل والذي دافع سابقًا عن ألوان توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين وشالكه الألماني، الفريق الفرنسي جيدًا؛ لأنه خاض فترة كبيرة من تكوينه الكروي معه (2004 - 2009).

وخاض بن طالب 43 مباراة دولية مع الجزائر حيث شارك في مونديال البرازيل عام 2014.

ومن جانبه، أعرب بن طالب قائد أنجيه السابق عن سعادته بالانتقال قائلًا: "ليل هو النادي الأول الذي أعطاني الأمل في أن أصبح لاعبًا محترفًا يومًا ما. حلمي الأساسي هو اللعب في ليل".