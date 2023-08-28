انت الأن تتابع خبر المنتخبات الوطنية تحصد 64 ميدالية والأمير فيصل يكرمهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كرّم سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنيّة وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، الإثنين، بطلات وأبطال المنتخبات الوطنية الذين حققوا إنجازات في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليوز (تموز) الماضي.

وأشاد سموه بالإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب العربية، والجهود التي بذلتها المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية وحرصها الدائم على رفع العلم الأردني في كبرى المحافل الرياضية.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، وفق خبر صادر عن اللجنة الأولمبية، أهمية الإنجاز الذي تحقق في الجزائر وعكس مدى تطور الرياضة الأردنية في السنوات الأخيرة، إذ حصدت البعثة الأردنية 64 ميدالية بينها 18 ميدالية ذهبية و17ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.

وشارك 132 لاعبًا ولاعبة من المنتخبات الوطنية في نسخة بطولة الجزائر مثلوا 17 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم