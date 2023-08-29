انت الأن تتابع خبر الظاهر بطل دوري أيله للجولف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز اللاعب دانيال الظاهر من فريق أيلة للناشئين بلقب دوري أيلة الشهري للجولف والذي ينظم بنسخته السابعة بمشاركة 25 لاعبا من مختلف الدول العربية والعالمية، فيما فاز اللاعب جمال برزاوي بالمركز الثاني يليه اللاعب عبد الرحمن الظاهر بالمركز الثالث.

ويأتي تنظيم البطولة الشهرية للجولف في واحة أيلة لجميع الأعمار من 14 عاما وحتى 80 عاما فما فوق، في حين يتوقع ان تقام النسخة الثامنة في شهر تشرين الأول المقبل والتاسعة في شهر تشرين الثاني والعاشرة في شهر كانون الأول من هذا العام.

وشارك في البطولة 5 لاعبين من فريق أيلة للناشئين، وهم عبد الرحمن الظاهر وسمعان عكروش ودانيال الظاهر وياسمين الظاهر وادم السعودي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن هذه البطولة تأتي ضمن خطة أيلة الاستراتيجية في اقامة البطولات والبرامج الرياضية لدعم الرياضة والرياضة الصحية وربطها بالسياحة لتسويقها في المنطقة الداخلية والخارجية، إضافة الى وضع المنطقة على الخريطة السياحية والرياضية من خلال تسليط الضوء على البرامج الدورية والبطولات المحلية والعربية والدولية في مختلف المرافق الرياضية الخاصة في أيلة ببصمة متميزة ومنافسة.

يشار الى أن نادي أيلة للجولف يتميز بمجموعة شاملة من المرافق والتسهيلات تشتمل على ملعب جولف للبطولات وملعب أكاديمية واستوديوهات داخلية للتمرن على رمي الكرات واستوديو للتسديد، إضافة إلى مضمار الرمي الطويل للتمرين ومسطحات خضراء، ومناطق لعب قصيرة، ويضم نادي جولف أكاديمية أيلة مدربين مؤهلين من منظمة محترفي الجولف (PGA).