انت الأن تتابع خبر عماد البناني يثُير غضب نجوم الزمالك.. أهلاوي في القلعة البيضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الغضب داخل نفوس جماهير ونجوم الزمالك، بسبب عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي وإنتماءه للنادي الأهلي، الغريم التقليدي للفارس الأبيض.وكان الدكتور أشرف صبحي، قد أعلن تعيين عماد البناني لتولي مهمة المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بدلًا من اللواء حسن موسى المدير التنفيذي المعين قبل أيام.

ونظم عدد من أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك، وقفة احتجاجية ضد عماد البناني المدير التنفيذي الجديد للنادي، بسبب انتماءه لنادي الأهلي، مطالبين وزارة الرياضة بإستبداله.

أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق رسالة ناريه لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وذلك بعد تعيينه الدكتور عماد البناني مدير تنفيذي للنادي، حيث كتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك :” هو سيادة الوزير جايب لنادي الزمالك واحد طالع يقول معنديش انتماء لنادي الزمالك ليه و بيدير النادي في اخطر فترة في تاريخ النادي والزمالك عنده مليون مشكلة و عنده مليون كادر من ولاده يقدر يدير”.

وأضاف نجم الزمالك السابق :” ده الناس واقفة في النادي مش عوزاه يا سيادة الوزير وكل حاجة بتوصلكو وليه من الاساس تشيل الراجل الي رجع في اسبوع يظبط كل الامور ما هو ده بردو مش طبيعي ولا منطقي وبدون اي اسباب “.

وفي أول رد فعل منه على هجوم جماهير الزمالك ضده، أكد عماد البناني أنه مستمر في مهمته لحين إجراء الانتخابات في الزمالك، حيث سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم 4 سبتمبر المقبل، وتسليم النادي لمجلس إدارة منتخب يوم 20 أكتوبر المقبل.

من هو عماد البناني

وسبق أن تولى عماد البناني مهمة رئاسة المجلس القومي للرياضة، قبل دمج مجلس الشباب ومجلس الرياضة في وزارة واحدة وهي وزارة الشباب والرياضة.

كما سبق له أن تولى مهمة رئيس المكتب التنفيذي ورئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال فترة سابقة، كما أعلن حزب المصريين الأحرار تعيينه رئيسًا للجنة الشباب والرياضة في الحزب بداية من عام 2020.