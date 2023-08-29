انت الأن تتابع خبر خطة كيليان مبابي وريال مدريد للقضاء علي أمال باريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب الجماهير السطر الأخير من قصة كيليان مبابي وريال مدريد في ظل الرغبة القوية بين الملكي ولاعب فريق باريس سان جيرمان للانضمام لهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق التقارير الصحفية فإن هناك خطة جديدة تم الاتفاق بين كيليان مبابي وريال مدريد لإتمام التعاقد في ظل رغبة النادي الملكي لاستقطاب اللاعب في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح تقرير فرنسي أن خطة كيليان مبابي وريال مدريد تتمثل في عدم التعاقد مع الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية علي أن يكون هناك خطة جديدة لوضع نادي باريس سان جيرمان أمام الأمر الواقع.

كيليان مبابي وريال مدريد

قصة كيليان مبابي وريال مدريد بدأت في نهاية موسم 2022 حينما انتهي تعاقد اللاعب مع نادي باريس سان جيرمان ووسط ضغوط كبيرة من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وافق علي تجديد التعاقد حتي 2024 .

وفي وقت سابق وخلال الانتقالات الصيفية الجارية حاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي إلا أن مغالاة باريس في صفقة اللاعب حال دون إتمام الصفقة وتراجع الملكي عن التعاقد مع اللاعب.

خطة كيليان مبابي وريال مدريد

وجاءت خطة كيليان مبابي وريال مدريد في تأجيل التعاقد حتي الشتاء المقبل أو الحصول عليه بعد 6 أشهر مجانا ولكن يتوقف الأمر علي موقف اللاعب في المفاوضات مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة .

فيما يحاول فريق باريس سان جيرمان تجديد التعاقد مع مبابي خلال الفترة الحالية حتي صيف 2025 علي الأقل والاتفاق علي أن يكون الرحيل كصفقة بيع وليس مجانا .

وتسبب موقف كيليان مبابي من إيقاف عن التدريبات والمشاركة مع الفريق الأول في ظل رغبته في الرحيل مجانا عن باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة وهو مارفضه نادي العاصمة