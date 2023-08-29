انت الأن تتابع خبر ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات أمس الاثنين.. اتحاد جدة على رأس القائمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد أمس الاثنين 28 أغسطس 2023 لعب 4 مباريات جديدة، وهي من ضمن المنافسات الخاصة بالجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، وذلك على أن تلعب كل المباريات الخمسة المتبقية في الجولة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري 2023، وهذا ما جعل جميع عشاق الساحرة المستديرة يبحثون وراء معرفة ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات أمس الاثنين في المملكة العربية السعودية.

نتائج مباريات أمس في الدوري السعوديومن أهم نتائج مباريات أمس الاثنين فوز الهلال على غريمة الاتفاق بهدفين بدون مقابل، وأيضاً فاز اتحاد جدة على نظيره الوحدة بـ 3 أهداف دون مقابل، وأيضاً مباراتين الثانيتين من جولة أمس، وقد فاز أبها على الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد، وانتصر أيضاً نادي الرائد على الرياض بـ 3 بدون رد، وتعد من أهم الأشياء التي تابعها الكثيرين بشكل مستمر في الوقت الحالي.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات أمس الاثنين

ونحرص على الكشف عن ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات أمس الاثنين 28 أغسطس 2023، حيث يحتل فريق اتحاد جدة في الوقت الحالي الصدارة الخاصة بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز، وهو الذي جاء برصيد وصل لـ 12 نقطة، وأما عن الجدول الخاص بالترييب جاءت مسابقة الدوري السعودي بعد مباريات أمس الاثنين، حيث أنها من الأشياء الهامة الذي تقدم في الوقت الحالي أمام كل عشاق الساحرة المستديرة، وتأتي كما يلي:

اتحاد جدة 12 نقطة.

الهلال 10 نقاط.

الأهلي 9 نقاط.

التعاون 7 نقاط.

الاتفاق 7 نقاط.

الوحدة 6 نقاط.

أبها 6 نقاط.

الفيحاء 5 نقاط.

الفتح 4 نقاط.

الرياض 4 نقاط.

النصر 3 نقاط.

الطائي 3 نقاط.

الرائد 3 نقاط.

ضمك نقطتين.

الشباب نقطتين.

الأخدود نقطة وحيده.

الخليج نقطة وحيده.

الحزم نقطة وحيده.