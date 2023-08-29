انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي .. إليكم ترددات القنوات الناقلة والمعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحضن أرضية ملعب الأول بارك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، 13 صفر 1445 هجرياً موقعة نارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والشباب ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة دوري روشن السعودي في نسخته الجديد 2023-2024.

النصر والشباب:

ويدخل لاعبو النصر بقيادة النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو والسنغاني ساديو ماني مباراة الشباب بعد الفوز في مباراة الجولة الماضية أمام الفتح بخماسية نظيف والتي سجلت عن طريق كلا من ساديو ماني في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول و ثم رونالدو في الدقيقة 38 من عمر نفس الشوط وسجل رونالدو هدفه الشخصي الثاني والثالث للنصر في الدقيقة 55، ثم ماني الهدف الرابع في الدقيقة 81 واختتم الدون خماسية العالمي السعودي في في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ويسعي النصر السعودي في تحقيق ثاني فوز له في دوري روشين السعودي بعد الخسارة أول جولتين في بطولة الدوري السعودي الممتاز الاتفاق في الجولة الأولي و التعاون في الجولة الثانية من دوري روشين.

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي:

تقام مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة النصر والشباب وبالتحديد قناة SSC1 ، حيث يقوم التونسي رؤوف خليف بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي:

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3