المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره الأمريكي .. الأربعاء

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رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره الأمريكي ، الأربعاء ، في الفلبين ، في اختتام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

ويخوض المنتخب مواجهة تاريخية أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء.

وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الأولى أمام اليونان، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمس أمام منتخب نيوزيلندا، بانتظار مباراته الثالثة والصعبة يوم غد أمام منتخب أميركا أحد ابرز المرشحين للمنافسة على لقب كاس العالم.

وقال مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة وسام الصوص أن الحظ تخلى عن المنتخب في مباراتي اليونان ونيوزيلندا، لافتا إلى أن المنتخب سيلعب أمام الولايات المتحدة لتقديم كرة سلة حديثه ومتميزة.

وأشار الصوص خلال حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي الاردني المرافق للمنتخب في البطولة، أن المنتخب جاهز فنيا وبدنيا لمواجهة منتخب أميركا، لافتا إلى أن المنتخب يلعب بروح قتالية في كل مبارياته لعكس صورة متميزة عن كرة السلة الأردنية.