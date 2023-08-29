انت الأن تتابع خبر النصف النهائي لبطولة الأندية النسوية .. الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق ، الأربعاء، مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كرة القدم للأندية النسوية الأردنية السعودية، التي تقام منافساتها على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ويلتقي في المباراة الأولى فريقا النصر السعودي مع عمان FC الأردني، عند الخامسة عصراً، فيما يواجه الاتحاد الأردني نظيره الأرثوذكسي الأردني عند الثامنة مساء.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأول من أيلول الجمعة المقبلة، على نفس الملعب.

وتأتي هذه البطولة بمشاركة 4 فرق أردنية و4 سعودية، بهدف تطوير لعبة كرة القدم النسوية، خاصة في السعودية التي بدأت تخطط بشكل متميزة لتطوير الكرة النسوية.