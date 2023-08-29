انت الأن تتابع خبر الأردن يحصد الذهب في بطولة رفع الأثقال البارالمبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد البطل الأردني البارالمبي عبد الكريم خطاب، ذهبية وزن 88 كغم في بطولة العالم لرفع الأثقال.

وتعتبر هذه البطولة التي تختتم، مساء الثلاثاء، في دبي، إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتمكن خطاب من التتويج بالذهبية، بعدما رفع 230 كغم بالرفعة الأولى و241 كغم بالرفعة الثانية و251 بالرفعة الثالثة وفي الرفعة الرابعة التي سعى من خلالها ليحطم الرقم القياسي العالمي المسجل باسمه، حينما حاول رفع 255 كغم لكنه لم يتمكن من ذلك لهذه الفئة.

يذكر أن خطاب يمتلك الرقم القياسي العالمي لوزن 97 كغم بعد أن رفع 255 كغم في بطولة فزاع الدولية التي جرت في أيلول 2022 وهو المصنف أول عالميا لجميع أوزان اللعبة حسب الاتحاد الدولي للعبة بينما يأتي بالمركز الثاني زميله بالمنتخب البطل عمر قرادة.