انت الأن تتابع خبر توضيح من الوحدات حول حالة طارق خطاب الصحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف طبيب الفريق الأول بالكرة لنادي الوحدات مؤيد عمر، تفاصيل إصابة اللاعب طارق خطاب ومدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح مؤيد عمر في تصريح خص به "المركز الإعلامي" للنادي أنه وبعد تعرض اللاعب للإصابة في إياب مباراة كأس الكؤوس التي جمعت الوحدات والفيصلي، أُخضع للفحوصات الطبية وصور الرنين والتي أظهرت عدم وجود قطع في الرباط الصليبي بسبب تجمع السوائل، ووجود التواء في الرباط الأنسي (MCL).

كما تم عرض خطاب على الطبيب المختص بالإصابات الرياضية والذي كشف بأن الصورة لا تشير إلى قطع في الرباط الصليبي، ولكن على الفحص السريري ظهرت مؤشرات كبيرة للإصابة بالقطع، حيث تقررت إعادة الصورة والتي أثبتت وجود قطع في الرباط الصليبي.

مؤكداً في ذات الوقت إلى أنه سيصار إلى إجراء عملية ترميم للرباط وسيغيب على إثرها اللاعب لمدة 6 أشهر، في الوقت الذي سيحتاج إلى فترة 4 أشهر للتأهيل البدني والانخراط في التدريبات الجماعية.