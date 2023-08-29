انت الأن تتابع خبر رسميا .. الوحدات يعلن تعاقده مع مدربه الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن نادي الوحدات، مساء الثلاثاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الجديد خلفا للمستقيل البوسني داركو.

وسيتولى العماني رشيد جابر اليافعي، مهمة تدريب نادي الوحدات الأردني، نظرًا لنجاحه الموسم الماضي في قيادة فريق السيب للظفر بكأس الاتحاد الآسيوي.

يذكر ان إدارة نادي الوحدات قد وافق في وقت سابق من شهر آب استقالة المدير الفني لفريق كرة القدم البوسني داركو نيستوروفيتش.

من ناحية ثانية، يستعد فريق الوحدات للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، حيث وقع في مجموعة واحدة مع اتحاد أهلي حلب السوري والكويت الكويتي والكهرباء العراقي.