انت الأن تتابع خبر الرواشدة تحصد برونزية في بطولة العالم للأشبال للتايكواندو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الأشبال والزهرات ليان الرواشدة، الثلاثاء، الميدالية البرونزية لفئة طول تحت 144 سم، في منافسات بطولة العالم المقامة في سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك.

وقدمت الرواشدة عروضا جيدة في البطولة قبل أن تحرز الميدالية البرونزية. وكانت لاعبة المنتخب صفاء عنيزات احرزت امس أيضا ميدالية برونزية في البطولة ليرتفع عدد الميداليات الأردنية إلى ميداليتين.