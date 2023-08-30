محمد صلاح يقود مصر أمام إثيوبيا وتونس
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري يوم 8 من الشهر المقبل مع نظيره الإثيوبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.
ثم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي في مباراة ودية يوم 12 سبتمبر المقبل.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أن القائمة تضم كلا من محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد شريف وأسامه فيصل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يقود مصر أمام إثيوبيا وتونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.