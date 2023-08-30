انت الأن تتابع خبر الكاف يعلن موعد قرعة السوبر الأفريقي والفرق المشاركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، إقامة قرعة النسخة الأولى للدوري الأفريقي، السبت المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 8 فرق. وقال "كاف" عبر موقعه الرسميّ، الثلاثاء: "ستتنافس أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا في أفريقيا في مسابقة السوبر الجديدة والمثيرة، وهي النسخة الافتتاحية من الدوري الأفريقي لكرة القدم، التي تم تصميمها لعرض أفضل ما في كرة القدم للأندية الأفريقية، وتزويد مشجعي كرة القدم في أفريقيا وحول العالم بفرصة المشاهدة والاستمتاع بأفضل ما في اللعبة الجميلة في القارة الأفريقية".

وأضاف أنّ النسخة الأولى من البطولة تقام بمشاركة 8 فرق، هي الأكثر شهرة ونجاحًا في أفريقيا من الكتل الإقليمية الأفريقية الثلاثة، وهي "منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية، حيث تشارك أندية الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي من منطقة الشمال، ومن الوسط فريق أنييمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي، ومن الجنوب الشرقي صن داونز وسيمبا التنزاني". وأوضح: "سيتم إجراء قرعة البطولة السبت المقبل بالقاهرة، وتبث عبر المنصات الرسمية".