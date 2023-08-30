انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس والقنوات الناقلة.. تشيلسي يقابل ويمبلدون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها كل عشاق الساحرة المستديرة، وذلك لأنه يتم تقديم عدد كبير من المباريات الهامة في كل المسابقات لأن الكثيرين يريدون مشاهدتها في كل الأوقات على مدار اليوم، حيث أنه يوجد العديد من اللقاءات الهامة بشكل مستمر.

مباريات اليوم الأربعاء

ونحرص على تقديم أبرز مباريات اليوم التي يريد أن يتابعها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، وهم الذين يريدون متابعتها في كل الأوقات المختلفة طوال اليوم، ومن أبرز اللقاءات التي تقدم على أرض الملعب لقاء تشيلسي وويمبلدون قي الدور الثاني من كأس رابطة المحرفين الإنجليزية 2023/2024، لأنها من أهم الأشياء الذي يبحث عنها الجميع في كل الأوقات.

جدول مباريات اليوم

ونعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، حيث أنه يتم متابعة الكثير من اللقاءات الهامة التي تعمل على تحديد كل المتأهلين إلي مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2024، حيث أنه يقابل كوبنهاجن وراكوف، وأيضاً يتواجه بي إس في آيندهوفن بجلاسكو رينجرز، ويتم بث أيضاً مباريات من ضمن كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث أن تشيلي يقابل ويمبلدون، ودونكاستر روفرز أمام إيفرتون.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

تشيلسي X ويمبلدون – 9.45 مساء – beIN Sports

شيفيلد يونايتد X لينكولن سيتي – 9.45 مساء – beIN Sports

هاروجيت تاون X بلاكبيرن روفرز – 9.45 مساء – beIN Sports

نوتينجهام فورست X بيرنلي – 9.45 مساء – beIN Sports

دونكاستر روفرز X إيفرتون – 10 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كوبنهاجن X راكوف البولندي – 10 مساء – beIN Sports

بي إس إيندهوفن X جلاسكو رينجرز – 10 مساء – beIN Sports

آيك آثينا X رويال أنتويرب البلجيكي – 10 مساء – beIN Sports