انت الأن تتابع خبر اختتام بطولة صيف اربد لخماسيات كرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت أمس بطولة خماسيات كرة القدم لمحافظة اربد التي نظمتها وزارة الشباب ضمن فعاليات صيف الأردن 2023.

وفاز بلقب البطولة فريق التطوير (كفريوبا) بطل لواء القصبة عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الشمال بطل لواء الأغوار الشمالية 2/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة اليرموك بحضور مساعد محافظ اربد فراس الخصاونة، ومدير مديرية الشباب يحيى المومني، في حين فاز بالمركز الثالث مكرر كل من فريقي الطيبة وبني عبيد.

وفي ختام البطولة التي جاءت تتويجا لفعاليات صيف الأردن في اربد تم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقال المومني إنه شارك في البطولة 144 فريقا يمثلون جميع ألوية المحافظة ما يعكس أهمية هذه الأنشطة النوعية في صقل مواهب الشباب ومهاراتهم.