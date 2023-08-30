المنتخب الوطني لكرة السلة يتعرض لخسارة قاسية

انت الأن تتابع خبر Hلمنتخب الوطني لكرة السلة يتعرض لخسارة قاسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة الأربعاء لخسارة قاسية أمام نظيره الأميركي بنتيجة 62-110، ضمن نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023.

والتقى الفريقان بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وشهدت تشكيلة المنتخب تعديلا طفيفا من خلال البدء بلاعب الجناح أمين أبو حواس إلى جانب فريدي إبراهيم وسامي بزيع حول القوس، مع تواجد المجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري لتأمين منطقة العمق، فيما اعتمد مدرب أميركا ستيف كير على الخماسي، انتوني ادواردز وميكال بريدجيس وجالين برونسون وجارن جاكسون وجوش هارت.

وقال موفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المرافق للمنتخب خالد العميري، إن المنتخب الأميركي تقدم 8-0 مع بداية الفترة الأولى، قبل أن يفتتح جيفرسون التسجيل للأردن بسلة من المسافة المتوسطة، ليرد برونسون وادواردز بسلتين مع ثلاثية للأخير، ثم سجل الدويري وهاشم عباس وكنعان ثلاث سلات للمنتخب الوطني من اختراق هجومي، لكن خبرات المنتخب الأميركي منحته أفضلية التقدم في الفترة الأولى (31-12).

ورغم البداية الجيدة للمنتخب الوطني في الفترة الثانية التي استهلها بتسجيل 8 نقاط متتالية عبر سلة لشاهر مع سلتين لرونديه جيفرسون ونقطتين من رميتين حرتين له، إلا أن بانشيرو وانغرام سجلا لأميركا من داخل وخارج القوس، قبل أن يتبادل الحموري وهاليبورتون التسجيل من المسافة البعيدة، ثم نوع برونسون وبريدجيس وجاسكون من خياراتهم في التسجيل، ليحسم المنتخب الأميركي النصف الأول (62-33) بعدما تقدم في الفترة الثانية (31-21).

ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي واصل فيها نجوم المنتخب الأميركي الاستعراض، فيما كان فريدي وجيفرسون والدويري وأبو حواس يسجلون، لكن سلاتهم المتنوعة لم تكن كافية لمنع المنتخب الأميركي من الحفاظ على تقدمه في النتيجة الإجمالية (87-49) بعدما حسم الفترة الثالثة (25-16).

وحاول "صقور الأردن" تقليص الفارق النقطي بسلات متنوعة لشاهر وكنعان وجيفرسون، إلا أن أوستن تايلر ورفاقه واصلوا التسجيل، ليفوز المنتخب الأميركي في النتيجة النهائية للمباراة (110-62) بعدما تفوق بالفترة الرابعة (23-13).