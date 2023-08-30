انت الأن تتابع خبر الإصابات تبعد لاعبين عن منتخب النشامى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، عن عدم جاهزية يوسف أبو جلبوش ومحمد أبو زريق "شرارة" لخوض مواجهتي النرويج وأذربيجان وديا في أيلول المقبل بسبب الإصابة.

وبناء عليه قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتا، الأربعاء، استدعاء اللاعب أحمد أبو شعيرة، في ظل عدم جاهزية جلبوش وشرارة.

ومن المقرر أن يلتحق أبو شعيرة بتجمع المنتخب الوطني مساء الأربعاء، حيث يواصل النشامى تدريباته اليومية في عمان حتى الأحد المقبل، قبل أن يغادر الوفد إلى العاصمة النرويجية في 4 أيول، على أن تكتمل الصفوف بالتحاق العديد من اللاعبين المحترفين بالخارج بالتجمع في أوسلو.

وباتت القائمة الأولية لمنتخب "النشامى" تضم 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، عبدالله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، سليم عبيد، حجازي ماهر، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب، أحمد أبو شعيرة، محمد أبو رزق، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو في 7 أيلول المقبل، ثم أذربيجان في باكو في 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعتمدة.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.