إيفرتون يتعاقد مع المهاجم البرتغالي بيتو

إيفرتون يتعاقد مع المهاجم البرتغالي بيتوتعاقد المهاجم البرتغالي بيتو نادي مع نادي إيفرتون متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قادماً من صفوف أودينيزي الإيطالي.

وأفادت تقارير إعلامية الليلة الماضية، بأن بيتو البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى صفوف إيفرتون بعقد يمتد لأربعة أعوام، دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية قدرتها بحوالي 32 مليون دولار.

وسجل بيتو 21 هدفًا خلال موسمين مع أودينيزي، وأصبح الآن خامس صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ إيفرتون خسر أول ثلاث مباريات له في هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتذيل جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.