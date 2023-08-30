إيفرتون يتعاقد مع المهاجم البرتغالي بيتو
تعاقد المهاجم البرتغالي بيتو نادي مع نادي إيفرتون متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قادماً من صفوف أودينيزي الإيطالي.
وأفادت تقارير إعلامية الليلة الماضية، بأن بيتو البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى صفوف إيفرتون بعقد يمتد لأربعة أعوام، دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية قدرتها بحوالي 32 مليون دولار.
وسجل بيتو 21 هدفًا خلال موسمين مع أودينيزي، وأصبح الآن خامس صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ إيفرتون خسر أول ثلاث مباريات له في هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتذيل جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفرتون يتعاقد مع المهاجم البرتغالي بيتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.