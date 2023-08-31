تشيلسي إلى الدور الثالث من كأس الرابطة

تشيلسي إلى الدور الثالث من كأس الرابطةصعد تشيلسي للدور الثالث في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه ويمبلدون يوم الأربعاء، في الدور الثاني للمسابقة.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، اجتاز تشيلسي عقبة ويمبلدون، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي بصعوبة بالغة.

وبادر ويمبلدون بالتسجيل عن طريق جيمس تيلي في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، لكن نوني مادويكي أحرز هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 72، ليقود الفريق اللندني لمواصلة مشواره في البطولة التي توج بها 5 مرات، كان آخرها في موسم 2014 - 2015.

من جانبه، حقق بلاكبيرن روفرز فوزا كاسحا 8 - صفر على مضيفه هاروغيت تاون، ليحجز مقعدا في الدور الثالث للمسابقة أيضا، كما صعد بيرنلي للدور ذاته، إثر فوزه 1 - صفر على مضيفه نوتنغهام فورست.

وتقمص السويسري زكي أمدوني دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وفجر لينكولن سيتي، المنافس بدوري الدرجة الثانية، مفاجأة مدوية، بعدما أطاح بمضيفه شيفيلد يونايتد، الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز لينكولن 3 - 2 على شيفيلد بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي بينهما بالتعادل بدون أهداف.