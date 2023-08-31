انت الأن تتابع خبر فضية للأردن بمنافسات رفع الأثقال البارالمبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توّج لاعبو الأثقال: عبد الكريم خطاب وعمر قرادة وأسماء عيسى بالميدالية الفضية للفرق في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي اختتمت مساء الأربعاء في دبي، وتعدّ إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بحسب اللجنة البارالمبية الأردنية الأربعاء.



وتوّج الفريق بعد منافسة كبيرة من الفريق الأوكراني الذي توج بالميدالية الذهبية والمنتخب الفرنسي الذي توج بالميدالية البرونزية.



وكان البطل البارالمبي عمر قرادة استهل المشوار الأردني بالبطولة بتتويجه بفضية بمنافسات وزن 49 كغم، وتواصلت الميداليات الأردنية ببرونزية جميل الشبلي، ضمن منافسات وزن +107 كغم، واختتمت بذهبية عبد الكريم خطاب ضمن منافسات وزن 88 كغم، وتوّج كل من ثروة الحجاج بذهبية، ومعتز الجنيدي بفضية الماسترز.