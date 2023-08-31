انت الأن تتابع خبر الاتحاد وعمان أف سي في .. في نهائي بطولة السيدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريقا "عمان أف سي" و"الاتحاد" عند الساعة الثامنة من مساء الجمعة، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في مباراة نهائي بطولة أندية السيدات 2023، والتي تقام بتنظيم مشترك من الاتحادين الأردني والسعودي لكرة القدم.

ويلتقي عند الساعة الخامسة من مساء الجمعة ، على نفس الملعب، فريقا النصر السعودي والأرثوذكسي الأردني في لقاء تحديد المركز الثالث.

وكانت مواجهتا الدور نصف النهائي، شهدت تفوق "عمان أف سي" على النصر السعودي، فيما تغلب فريق الاتحاد الأردني على الأرثوذكسي بالركلات الترجيحية 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، بدون أهداف.

وشهدت البطولة مشاركة 4 فرق أردنية و 4 فرق سعودية.