انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس والقنوات الناقلة.. أستون فيلا يقابل هيبرنيان الأسكتلندي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعرض لكل عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة لها، حيث يشهد الكثير من المباريات الهامة لجميع المسابقات المختلفة في ملاعب العالم، ومن أهمها لقاء إينتراخت فرانكفورت المحترف من ضمن الصفوف الخاصة بالنجم المصري عمر مرموش مقابل ليفسكي صوفيا البلغاري ضمن إياب تحدثد المتأهل لدور المجموعات في دور المؤتمر الأوروبي.

مباريات اليوم

وتبث مباريات اليوم الخميس على العديد من القنوات الرياضية، حيث أنه يتم تقديم الكثير من البطولات العالمية لكل عشاق الساحرة المستديرة على مدار اليوم، ويتم متابعة الكثير من المباريات الهامة لتحديد كل المتأهلين إلى مجموعات الدوري الأوروبي 2023/2024، حيث يقابل أيضاً سبارتا براج بنظيره فريق دينامو زغرب، ويقابل كلاً من إياكس امستردام نظيره بلودوجوريتس رازجراد.

جدول مباريات اليوم

وسوف يتم متابعة جدول مباريات اليوم الخميس لكل عشاق الساحرة المستديرة، وتقدم المباريات الخاصة بدوري المؤتمر الأوروبي والتي يقابل فيها بشكتاش أمام دينامو كييف، وأيضاً وريجيكا الكرواتي يقابل ليل الفرنسي، وأيضاً توجد العديد من المباريات الهامة التي تبث على مدار الساعة.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

سبارتا براج X دينامو زغرب – 8 مساء – beIN Sports

تشوكاريتشكي الصربي X أولمبياكوس – 9 مساء – beIN Sports

أياكس أمستردام X لودوجوريتس البلغاري – 9 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تفينتي الهولندي X فنربخشة – 8 مساء – beIN Sports

أبويل نيقوسيا X جينت البلجيكي – 8 مساء – beIN Sports

بشكتاش X دينامو كييف – 9 مساء – beIN Sports

أضنة ديمر سبور التركي X جينك البلجيكي – 9 مساء – beIN Sports

فيورنتينا X رابيد فيينا – 9 مساء – beIN Sports

ريجيكا الكرواتي X ليل الفرنسي – 9.15 مساء – beIN Sports

آينتراخت فرانكفورت X ليفسكي صوفيا – 9.30 مساء – beIN Sports

كلوب بروج X أوساسونا – 9.30 مساء – beIN Sports

أستون فيلا X هيبرنيان الأسكتلندي – 10 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

إنتر ميامي X ناشفيل – 2.30 فجر الخميس – Apple TV