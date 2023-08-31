انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر القادمة .. شوف هيلاعب مين والساعة كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول العديد من جماهير العالمي السعودي في الوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، في معرفة موعد مباراة النصر القادمة، بعد الفوز على الشباب في الدوري السعودي.

النصر السعودي:

وقاد الدولي البرتغالي كريتسيانو رونالدو لاعبو النصر للفوز في مباراة الشباب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024، بنتيجة أربعة أهداف دون رد حيث جاءت الأهداف عن طريق كلا من كريستيانو رونالدو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر وأضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة الثامنة والثلاثون مع عمر الشوط الأول ثم سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 41 من نفس الشوط واختتم سلطان عبدالله الغنام الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة

موعد مباراة النصر القادمة:

ويواصل زملاء كريتسيانو رونالدو التدريبات الخاصة بها اليوم الخميس 31 أغسطس اسعتداداً لـ”مباراة النصر القادمة” والتي سوف يلاقي فيها الحزم وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي، بعدغداً السبت الموافق 2 سبتمبر القادم،

موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي :

تقام مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي ، في تمام الساعة السادسة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة النصر والحزم وبالتحديد قناة SSC1 ، حيث يقوم التونسي رؤوف خليف بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي:

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3