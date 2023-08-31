جدول مباريات دورة الأردن الدولية الرباعية

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رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، التي تقام خلال الفترة 13 – 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على ستاد عمان الدولي بمشاركة منتخبات العراق وقطر وإيران إلى جانب المنتخب الوطني.

يذكر أن النشامى توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسوريا وعمان، بعد فوزه على الأخير بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال تنظيم البطولة، إلى رفع مستوى جاهزية النشامى للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية، لمتابعة ومؤازرة المنتخب الوطني الأول على المدرجات.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.