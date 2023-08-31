إنتر ميامي يتعادل مع ناشفيل بالدوري الأمريكي
اكتفى فريق إنتر ميامي بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره ناشفيل، فجر الخميس، في الدوري الأمريكي.
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين رفع ناشفيل رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع.
وشارك ميسي كأساسي في المباراة، وهي ثاني مباراة له في الدوري الأمريكي بعد أن لعب كبديل الأسبوع الماضي.
يذكر أن ميسي خاض 9 مباريات مع إنتر ميامي وسجل 11 هدفاً وصنع 3، وقاد إنتر نحو الفوز بكأس الدوريات.
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