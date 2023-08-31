انت الأن تتابع خبر نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاءت نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت في موناكو الخميس، على نحوٍ أدى لوقوع كل من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي "مجموعة الموت" كونها ضمّت باريس سان جيرمان بطل فرنسا، وبورسيا دورتموند الألماني، وميلان الإيطالي، ونيوكاسل الإنكليزي.

وفيما جاءت القرعة بشكل عام متوازنة، إلا أنّ المجموعة السادسة خرقت ذلك، حيث أوقعت باريس سان جيرمان وصيف بطل 2020 مع بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل المدعوم سعوديًا والعائد للمشاركة في المسابقة الأوروبية المرمومة بعد غياب لـ 20 عامًا.

في المقابل، سيكون بايرن ميونيخ بقيادة المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كاين بمواجهة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد على زعامة المجموعة الأولى التي أوقعتهما إلى جانب كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

وجاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 14 مرة في المجموعة الثالثة إلى جانب نابولي بطل إيطاليا، إضافة إلى سبورتنغ براغا البرتغالي وأونيون برلين الوافد الجديد إلى "تشامبيونزليغ".

أما مانشستر سيتي حامل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مجموعة سهلة نسبيًا إلى جانب لايبزيغ الألماني وريد ستار الصربي ويونغ بويز السويسري.

ولن تكون مهمة برشلونة بطل إسبانيا صعبة على الأرجح لتصدر المجموعة الثامنة التي ضمّت إلى جانبه كل من بورتو البرتغالي وشاختار دانييتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 أيلول، على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 كانون الأول. ويقام النهائي في 1 حزيران على ملعب ويمبلي في إنجلترا.



وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، سالزبورغ النمساوي وريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، وسلتيك الأسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيغ الألماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.