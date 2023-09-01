انت الأن تتابع خبر محمد صلاح يصل السعودية لينضم لنادي الاتحاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينت مصادر إعلام سعودية ، أن النجم المصري العالمي محمد صلاح ، سيصل السعودية ، الجمعة ، بطيارة خاصة، ليتم اجراءات انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.



ووفقا لصحيفة "عكاظ" نقلا عن مصدر أن مفاوض نادي الاتحاد حسم صفقة انتقال محمد صلاح، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء الجمعة.



بدوره أكد الإعلامي السعودي عادل الماس، أن محمد صلاح سيصل إلى مدينة جدة يوم الجمعة على متن طائرة خاصة، لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي الاتحاد، خلال الصيف الجاري.



وكتب عادل الماس عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حسب ما وصلني قبل قليل، من المقرر أن يصل النجم المصري محمد صلاح، على متن طائرة خاصة إلى جدة الجمعة، بعد إنهاء إجراءات انتقاله رسميا لصفوف نادي الاتحاد، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي".



وأضاف: "الساعة السادسة من مساء الجمعة النجم المصري محمد صلاح يصل جدة".



ومن جهته، كشف الإعلامي تامر أمين، عن انتقال محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة السبت المقبل.



وأوضح خلال تقديمه برنامجه أن السبب وراء تأكيده لانتقال صلاح إلى النادي السعودي، جاء بناء على تصريحات أحد المصادر من داخل ليفربول لأول مرة في هذا الشأن، إلى جانب إعلان اتحاد جدة على لسان الكابتن محمد نور، في تصريحات صحفية رسمية عن توقيع صلاح للنادي السعودي والإعلان عن الصفقة السبت المقبل.



وأضاف أن نادي اتحاد جدة سوف يعلن عن صفقة أخرى، وهي ضم اللاعب الإسباني سيرجيو راموس لصفوف لاعبيه.



ولفت إلى أن قرار انتقال صلاح للنادي السعودي، سيلقى ترحيبا من بعض الناس ، وبعض آخر سيشعر بخيبة الأمل في وصول محمد صلاح للكرة الذهبية، واستكمال مسيرته الكروية في واحد من أهم الدوريات بالعالم.



وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد كشفت عن موافقة محمد صلاح، على عرض اتحاد جدة، إلا أن نادي ليفربول هو من يعطل الصفقة حتى الآن.