انت الأن تتابع خبر بنزيما يحسم أمره بخصوص نادي الاتحاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع كثيرون خروج اللاعب كريم بنزيما من نادي الاتحاد والتحاقه بنادي الهلال ، بعدما تعرض لإصابة أثناء مباراته مع نادي الوحدة .



لكن بنزيما حسم الأمر ، ووفقا لصحيفة "الرياضية السعودية"، فإنه شارك في تدريبات الاتحاد الأخيرة تحضيرا لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الجمعة.

وباتت مشاركة كريم بنزيما في التشكيل الأساسي أمام الهلال أو جلوسه على مقاعد البدلاء في يد المدير الفني سانتو صاحب القرار الأول والأخير في اختيار عناصره الأساسية لمواجهة الكلاسيكو.



وفي سياق متصل، تأكدت مشاركة البرازيلي فابينيو في خط وسط الفريق أمام الهلال عقب تواجده في الحصة التدريبية الأخيرة بعدما غاب الأربعاء الماضي عن المران الجماعي.



ويستقبل اتحاد جدة نظيره الهلال الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الخامسة من الدوري، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري للمسابقة.

