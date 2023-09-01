انت الأن تتابع خبر مبابي يتخذ قرارًا مفاجئًا ضد ريال مدريد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر جماهير نادي ريال مدريد انتقال الفرنسي كيليان مبابي لصفوف الملكي قادما من نادي باريس سان جيرمان في صفقة ستعد الأفضل في إسبانيا منذ سنوات

وبحسب ما أكدته صحيفة سبورت الإسبانية فإن مبابي سينتقل بالفعل لصفوف فريق ريال مدريد هلال الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية

وأوضحت الصحيفة عن عقبة وحيدة في طريق مبابي للوصول لمدريد وهي مستحقاته ومديونياته مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حيث من المفترض أن يتم الاتفاق بينهم علي تسويتها

عقد مبابي

وأكملت الصيحفة أن مديونيات مبابي لدي فريق باريس سان جيرمان وصلت نحو 80 مليون يورو بداية من مكافأة التوقيع التي من المقترض الحصول عليها وفق الاتفاق السابق بأنه يحصل عليها بعد 31 يوليو 2023

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها أن مبابي يفضل البقاء مع باريس سان جيرمان حاليا للحصول علي مكافأة بقاءه علي أن ينضم لصفوف ريال مدريد بعد عام في صفقة انتقال حر

ومن المتوقع أن تكلف صفقة مبابي خزينة ريال مدريد نحو 250 مليون يورو حال تم الاتفاق بينهم العام المقبل