انت الأن تتابع خبر عاجل – صحفي سعودي يكشف موعد وصول محمد صلاح للسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الصحفي السعودي محمد البركاتي، عن تفاصيل صفقة انضمام محمد صلاح، نحم منتخب مصر وفريق ليفربول، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.ويسعى فريق اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ليكتمل عقد تواجد أفضل لاعبي العالم في الدوري السعودي بعدما سبق وتم التعاقد مع كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكريم بنزيما وكانتي وفابينيو وغيرهم من النجوم المميزين.

وأوضح محمد البركاتي خلال تصريحاته لـ «ملعب البلد» أن محمد صلاح أصبح قريب من الانتقال لنادي اتحاد جدة، في صفقة قياسية تبلغ 150 مليون دولار مؤكدًا أن الفرعون يستحق المبلغ.

موعد وصول محمد صلاح

وأضاف محمد البركاتي أن محمد صلاح سيتواجد في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساءً لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة مشيرا إلي أن ملاك نادي ليفربول لم يبدو اعتراض علي الصفقة.

وتابع محمد البركاتي أن محمد صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي سينضم لصفوف فريق ليفربول حيث سيتم التعاقد مع راموس وينضم إلي فريق اتحاد جدة السعودية في نفس الوقت.

مفاوضات محمد صلاح واتحاد جدة

وتطالب جماهير نادي اتحاد جدة بضرورة التعاقد مع محمد صلاح للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية أملا في تحقيق اللقب العالمي بعد ضم عدد كبير من اللاعبين المميزين علي رأسهم كريم بنزيما

في الوقت ذاته يواصل الدوري السعودي رغبته في استقطاب عدد كبير من اللاعبين المشاهير والأكثر مهارة في العالم لتحويل البطولة من محلية إلي عالمية يتم بثها عبر شاشات مختلفه في كافة دول العالم .