انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023.. مواجهات نار في الدوري السعودي والإيطالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في موقع “دوت الخليج ”، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، حيث ستقام عدد من المباريات القوية في الدوري الإيطالي والدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي – الجولة 4

لوتون تاون : وست هام يونايتد – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN 1 premium بتعليق محمد بركات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني – الجولة 4

قاديش : فياريال – الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق مضر اليوسف.

ألميريا : سيلتا فيجو – الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي – الجولة 3

ساسولو : هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد.

روما : ميلان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي – الجولة 4

نانت: مارسيليا – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق عادل خلو.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني – الجولة 3

بوروسيا دورتموند : هايدنهايم – الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق حسن العيدروس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي – الجولة 4

قاسم باشا : طرازبون سبور – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق محمد مبروكي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي – الجولة 5

الفيحاء : الرائد – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق عبد الله الحربي – علي الربيع.

الطائي : أبها – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 2 – SD 2 بتعليق فهد الدريبي وسليمان الشريف.

الاتحاد : الهلال – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC HD 1 – SD 1 بتعليق فهد العتيبي وبلال علام.

الرياض : الأخدود – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق محمد الخامسي وعبد العزيز الزيد.