انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023.. مواجهات نار في الدوري السعودي والإيطالي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في موقع “دوت الخليج ”، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، حيث ستقام عدد من المباريات القوية في الدوري الإيطالي والدوري السعودي.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي – الجولة 4
لوتون تاون : وست هام يونايتد – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN 1 premium بتعليق محمد بركات.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني – الجولة 4
قاديش : فياريال – الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق مضر اليوسف.
ألميريا : سيلتا فيجو – الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي – الجولة 3
ساسولو : هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد.
روما : ميلان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي – الجولة 4
نانت: مارسيليا – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق عادل خلو.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني – الجولة 3
بوروسيا دورتموند : هايدنهايم – الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق حسن العيدروس.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي – الجولة 4
قاسم باشا : طرازبون سبور – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق محمد مبروكي.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي – الجولة 5
الفيحاء : الرائد – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق عبد الله الحربي – علي الربيع.
الطائي : أبها – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 2 – SD 2 بتعليق فهد الدريبي وسليمان الشريف.
الاتحاد : الهلال – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC HD 1 – SD 1 بتعليق فهد العتيبي وبلال علام.
الرياض : الأخدود – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق محمد الخامسي وعبد العزيز الزيد.