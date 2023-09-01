انت الأن تتابع خبر حقيقة غياب كريم بنزيما عن الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما للإصابة في مباراة فريقه الاتحاد الأخيرة أمام الوحدة بالدوري السعودي، وغادر المباراة في شوطها الأول، لتتوجس الجماهير الاتحاد خيفة من احتمال غياب القناص القادم من ريال مدريد عن مباراة الكلاسيكو السعودي أمام فريق الهلال.ويحتضن اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، في لقاء بعد أقل من شهر من مواجهة الفريقين التي كانت في البطولة العربية للأندية وحسمها الزعيم لصالحه.

ويتصدر العميد ترتيب فرق الدوري السعودي بعد أن أصبح رصيده 12 نقطة بالعلامة الكامل وبفارق الأهداف عن غريمه الأهلي.

موقف بنزيما من مباراة الاتحاد والهلال

النجم الفرنسي كريم بنزيما، شارك في تدريب الهلال الجماعية قبل يوم واحد من مواجهة الهلال في الكلاسيكو بالدوري السعودي، ليكون جاهز من الناحية الطبية لخوض المباراة، ويتبقى القرار الفني بإشراكه في المباراة بيد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لكتيبة الاتحاد.

كما تأكدت مشاركة البرازيلي فابينيو في خط وسط الفريق الاتحادي، أمام الهلال عقب تواجده في الحصة التدريبية الأخيرة بعدما غاب يوم أمس عن المران الجماعي.

صحيفة الشرق الأوسط، أفادت أنه من المتوقع أن يشارك حسن كادش، صفقة الاتحاد الجديدة، أساسيًا في مواجهة الهلال بعد عدم إمكانية مشاركة عمر هوساوي الذي يعاني من إصابة طفيفة.

بينما صحيفة الرياضية، قالت أن الجهاز الفني لفريق الاتحاد ، يُفاضل بين عمر هوساوي وحسن كادش للبدء بأحدهما إلى جوار أحمد شراحيلي في عمق الدفاع.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط : فابينيو، كانتي، كورونادو، رومارينهو.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.