انت الأن تتابع خبر تعر ف على مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل فريق ريال مدريد، في المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، برفقة فرق نابولي الإيطالي، يونيون برلين الألماني وسبورتنج براجا البرتغالي.ويعد ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا بكأس دوري أبطال أوروبا، بتحقيق اللقب 14 مرة سابقة، بضعف عدد الألقاب التي حصل عليها ميلان الإيطالي صاحب السبع ألقاب وصاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الفرق فوزاً بدوري الأبطال.

الفريق الملكي جاء في التصنيف الثاني بالمجموعة الثالثة ، لكونه وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024

المباراة الأولى ضد يونوين برلين – 19 أو 20 سبتمبر 2023.

المباراة الثانية ضد نابولي – 3 أو 4 أكتوبر 2023.

المباراة الثالثة ضد سبورتنج براجا – 24 أو 25 أكتوبر 2023.

المباراة الرابعة ضد نابولي – 7 أو 8 نوفمبر 2023.

المباراة الخامسة ضد سبورتنج براجا – 28 أو 29 ديسمبر 2023.

المباراة السادسة ضد يونيو برلين – 12 أو 13 ديسمبر 2023.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

من جهة أخرى يستعد ريال مدريد لديربي مدريد الصغير، بمواجهة فريق خيتافي يوم السبت الموافق 2 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وكان الريال قد حقق الفوز في الثلاث جولات الأولى من الليجا الإسبانية، ليأتي في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة.

مباراة ريال مدريد وخيتافي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساء السبت 1 سبتمبر بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة خيتافي جاءات كالتالي ..

حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – فران

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – نيكو باز

خط الهجوم: جونزالو جارسيا – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو – براهيم دياز