انت الأن تتابع خبر موعد قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023.. الأهلي ينتظر منافسه من أربع فرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير الأهلي معرفة ما ستسفر عنه قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023، بعد ما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تفاصيل البطولة الوليدة التي تنطلق هذا العام في نسختها الأولى.وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قد أعلن تعديل اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي، لتكون الدوري الأفريقي لكرة القدم والذي سيشهد مشاركة ثماني فرق في النسخة الأولى من البطولة.

يذكر أن النسخة الأولى من البطولة ستكون بمثابة مقدمة لمسابقة أكبر في موسم 2024-205 والتي ستضم أعلى 24 ناديا في التصنيف في إفريقيا.

الفرق المشاركة في الدوري الأفريقي لكرة القدم

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم، بجوار كل من فرق الترجي الرياضي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، من منطقة الشمال الأفريقي ، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو دي لواندا الأنجولي من منطقة الجنوب الأفريقي ، سيمبا التنزاني ممثلا عن شرق أفريقيا، مازيمبي الكونغولي وأنيمبا النيجيري ممثلان عن الغرب والوسط الأفريقي.

الأهلي سيتواجد في التصنيف الأول رفقة الترجي والوداد وصن داونز، بينما في التصنيف الثاني كل من أنيمبا، مازيمبي وأتليتكو دي لواندا.

نظام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم

البطولة الوليدة، ستقام بنظام مباريات على أساس الذهاب والإياب، تبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي.

مباريات البطولة ستقام على مدار أربعة أسابيع ، مواجهة الافتتاح في تنزانيا في الـ20 من شهر أكتوبر المقبل.

مباريات الدور نصف النهائي ستقام في الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل، بينما الدور النهائي فسيقام يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

موعد قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023

قرعة بطولة الدوري الأفريقي ستقام في القاهرة، يوم 2 سبتمبر 2023، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم

سيتم بث القرعة مباشرة على موقع الدوري الإفريقي الإلكتروني وبثها عبر التلفزيون من قبل شركاء البث لكاف.