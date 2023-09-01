انت الأن تتابع خبر منتخب التايكواندو يشارك ببطولة الجائزة الكبرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجريت الجمعة منافسات قرعة الجولة الثانية من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.

ويستهل المنتخب الوطني للتايكواندو مشاركته السبت في الجولة الثانية من البطولة، حيث سيلتقي اللاعب زيد الحلواني مع اللاعب الأميركي هاريس خلفاني وسيلتقي اللاعب زيد مصطفى مع السنغالي منصور ممادو في دور 32 ضمن منافسات وزن تحت 68كغم.

وفي الدور ذاته ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم سيلتقي اللاعب صالح الشرباتي مع لاعب فريق الرياضيين المحايدين، أوماروف ماجوميدراسول، بينما تلتقي اللاعبة جوليانا الصادق ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم وفي دور 32 مع اللاعبة البرازيلية ماسيدو ساندي.

ويختتم المنتخب الوطني يوم بعد غد الأحد مشاركته في البطولة، حيث يشارك كل من أنس الصادق وفهد عمار ضمن منافسات وزن فوق 80 كغم وراما أبو الرب ضمن منافسات وزن فوق 67 كغم.

يذكر أن اللاعب صالح الشرباتي، كان قد حقق الميدالية الذهبية ضمن الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى لهذا العام والتي جرت في العاصمة الإيطالية روما.