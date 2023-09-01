رسمياً.. تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر

رسمياً.. تشيلسي يتعاقد مع كول بالمرأعلن نادي تشيلسي اليوم الجمعة عن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الشاب كول بالمر من نادي مانشستر سيتي.

بالمر ينتقل إلى النادي اللندني مقابل مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 2.5 مليون كمتغيرات.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً وقع على عقد مع البلوز لمدة 7 أعوام، ينتهي في صيف عام 2030.

وكان بالمر قد بدأ الموسم بشكل رائع مع السيتي وسجل أهدافاً مميزة في لقائي كأس الدرع الخيرية وكأس السوبر الأوروبي.