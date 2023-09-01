رسمياً.. تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر
أعلن نادي تشيلسي اليوم الجمعة عن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الشاب كول بالمر من نادي مانشستر سيتي.
بالمر ينتقل إلى النادي اللندني مقابل مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 2.5 مليون كمتغيرات.
اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً وقع على عقد مع البلوز لمدة 7 أعوام، ينتهي في صيف عام 2030.
وكان بالمر قد بدأ الموسم بشكل رائع مع السيتي وسجل أهدافاً مميزة في لقائي كأس الدرع الخيرية وكأس السوبر الأوروبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً.. تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.