مانشستر يونايتد يتعاقد مع المغربي أمرابط
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي حتى يونيو 2024.
وذكر النادي في بيان نشر اليوم السبت "يمكن لمانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع اللاعب سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي حتى يونيو 2024، بشرط الحصول على التصريح الدولي ومتطلبات التسجيل".
وشارك لاعب خط الوسط أمرابط في 49 مباراة مع المنتخب المغربي، ولعب دورا رئيسيا الموسم الماضي في وصول فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا والدوري الأوروبي.
كما أعلن مانشستر يونايتد انضمام ماسون جرينوود إلى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بشرط الحصول على التصريح الدولي، وهو ما أعلنه خيتافي أيضا.
وأشار النادي إلى أن هذه الخطوة تتيح لجرينوود البدء في إعادة بناء مسيرته بعيدا عن مانشستر يونايتد.
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