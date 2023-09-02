ريال مدريد يهزم خيتافي في الوقت القاتل

ريال مدريد يهزم خيتافي في الوقت القاتلحقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد فوزاً صعباً على ضيفه خيتافي 2 - 1، يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم خيتافي عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل للريال في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جود بيلينغهام الهدف الثاني لريال مدريد، والخامس له هذا الموسم في أربع مباريات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.