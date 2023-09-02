سيتي يكتسح فولهام في الدوري الإنجليزي
ألحق نادي مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بضيفه فولهام 5-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 2 - 1، حيث سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، وتعادل فولهام عن طريق تيم ريم في الدقيقة 33، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، انتفض هالاند وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد فولهام عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.
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