برايتون يتخطى نيوكاسل وتشيلسي يسقط

برايتون يتخطى نيوكاسل وتشيلسي يسقطقاد المهاجم الأيرلندي إيفان فيرغسون فريقه برايتون للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون بهدف عندما فشل نيك بوب حارس نيوكاسل في الإمساك بتسديدة من بيلي غيلمور ووصلت إلى فيرغسون البالغ عمره 18 عاما ليسحل الهدف الأول.

وأضاف فيرغسون الهدف الثاني عندما أفلت من الرقابة وسدد كرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 65، وأكمل الثلاثية بتسديدة أبدلت اتجاهها في فابيان شار مدافع نيوكاسل عقب خمس دقائق.

وقلص البديل كالوم ويلسون الفارق في الوقت بدل الضائع، لكن برايتون حافظ على الانتصار والنقاط الثلاث.

وتقدم برايتون إلى المركز الرابع برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، وبفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي نيوكاسل في المركز 14 برصيد ثلاث نقاط.

وفي مباراة آخرى، حقق توتنهام هوتسبير فوزاً كاسحاً على مضيفه بيرنلي 5-2، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويصعد إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن جاره وست هام يونايتد الثالث، وبقي بيرنلي بدون نقاط.

وسقط تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، أمام نظيره نوتنغهام فورست، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، في حين وصل نوتنغهام إلى 6 نقاط في المركز التاسع من الترتيب.